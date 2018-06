Bruchhagen: Auch ohne Kühne in Bundesliga überlebensfähig

Der Hamburger SV ist nach Aussage von Vorstandschef Heribert Bruchhagen auch ohne seinen Investor Klaus-Michael Kühne in der Fußball-Bundesliga überlebensfähig.

„Selbstverständlich könnte der HSV ohne Kühne“, sagte er dem TV-Sender Sky am Rande des Liga-Spiels gegen Borussia Dortmund. „Wir sind für die Hilfe von Herrn Kühne dankbar, aber wir können den Etat anpassen ohne Kühne.“ Der verschuldete HSV werde in diesem Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis vorlegen.

Der Investor hatte zuvor in einem Interview des „Handelsblatts“ davon gesprochen, sein Engagement zu überdenken: „Für mich ist jetzt erst mal Schluss.“ Nach eigenen Aussagen hat Kühne ungefähr 60 Millionen Euro in den Verein investiert, wovon rund die Hälfte eine echte Beteiligung an der HSV Fußball AG sei.