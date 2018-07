Britta Steffen erklärt sich nach verkorkster WM

Berlin (dpa) - Olympiasiegerin Britta Steffen wird sich erstmals öffentlich nach ihrer verkorksten Schwimm-WM äußern. Das Management der 27-Jährigen lud für den 16. September zu einer Pressekonferenz nach Berlin ein.

Steffen war Ende Juli als Titelverteidigerin nach enttäuschender Vorlauf-Leistung über 100 Meter Freistil vorzeitig von der Weltmeisterschaft in Shanghai abgereist. Diese Aktion hatte bei ihren Teamkolleginnen neben Verständnis auch Kritik hervorgerufen.

Der Leistungssportdirektor des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), Lutz Buschkow, hatte in Shanghai Steffens Management kritisiert und Konsequenzen nicht ausgeschlossen. Bei einem Trainingslager in Kienbaum gab es inzwischen ein Gespräch zwischen Buschkow, Steffens Heimtrainer Norbert Warnatzsch und der Athletin. Über Inhalt und Schlussfolgerungen hüllten sich alle Beteiligten in Schweigen, der DSV kündigte lediglich eine Erklärung über die WM-Auswertung an.

Einen Rücktritt hatte Steffen selbst in einem Interview der „Bild am Sonntag“ am 31. Juli ebenso ausgeschlossen wie ihr Freund Paul Biedermann und Mentaltrainerin Friederike Janofske. Ziel sei weiterhin der Start bei den Olympischen Spielen 2012 in London.

Neben der Abreise hatte vor allem der Leistungseinbruch Steffens Rätsel aufgegeben. Noch kurz vor Wettkampfbeginn schwärmte ihr Umfeld von Klasse-Trainingsleistungen, doch sowohl in der Freistil-Staffel als auch im Einzelrennen schwamm die Doppel-Weltmeisterin von 2009 verkrampft und war über für sie indiskutable Zeiten entsetzt.