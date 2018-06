Briten ehren Olympia- und Paralympics-Sieger

London (dpa) - Die britischen Olympia- und Paralympics-Sieger dürfen auf den Ritterschlag der Königin hoffen. Im Sportjahr 2012 könnte es eine zusätzliche Ehrungsliste ausschließlich für Athletinnen und Athleten geben, wurde in London bekannt.

Premierminister David Cameron wolle beim Honorierungssystem flexibler sein, um sicherzustellen, dass die Leistungen der britischen Sportler in diesem Jahr genügend anerkannt würden, hieß es vom Regierungssitz an der Downing Street. Ein Sprecher von Cameron sagte, es sei nichts Offizielles angekündigt worden. „Der Premierminister möchte aber, dass jene, die zu den erfolgreichen Spielen in London beigetragen haben, Anerkennung finden“, meinte er.

Normalerweise wird im Sport ein Name für den Ritterschlag vorgeschlagen, etwa vier Namen für den Orden „Commander of the British Empire“ (CBE), 20 für den Orden „Officer of the Order of the British Empire (OBE)“ und doppelt so viele für den Orden eines „Member of the Order of the British Empire“ (MBE). Das reiche in diesem außergewöhnlichen Sportjahr allerdings nicht aus.

In Großbritannien werden pro Jahr mehrere hundert Menschen - auf Vorschlag der Regierung - von der Königin oder einem anderen Mitglied der königlichen Familie ausgezeichnet. Die Listen erscheinen traditionell zum neuen Jahr und zur Geburtstagsfeier der Queen.