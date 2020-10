Brite Irani Interimspräsident der Gewichtheber

Der Vorstand des Internationalen Gewichtheber-Verbandes (IWF) hat den Briten Michael Irani zum Interimspräsidenten ernannt, teilte der Verband mit.

Drei Tage zuvor war die Amerikanerin Ursula Papandrea dieses Amtes enthoben worden. Ursprünglich hatte das Führungsgremium den umstrittenen Thailänder Intarat Yodbangtoey als Interimspräsidenten vorgesehen, nahm davon aber Abstand.

Irani ist Vorsitzender der medizinischen Kommission der IWF. „Ich habe nicht die Absicht, in Zukunft für das Amt des IWF-Präsidenten zu kandidieren, so dass ich mich voll und ganz auf die Reformen konzentrieren kann, die zu einem klaren und transparenten IWF-Kongress führen werden“, wird Irani zitiert.

Unterdessen ist Antonio Urso, Präsident des Europäischen Gewichtheber-Verbandes (EWF), aus dem IWF-Exekutivkomitee zurückgetreten. Nach der Entmachtung Papandreas fürchtet der Italiener um die Reformen in der IWF und die olympische Zukunft des Sports. Die politische Linie der IWF-Führung bezeichnete er in einer Mail an die Vorstandsmitglieder als „verrückt und destruktiv“.

Papandrea hatte neben neuen Strukturen im Anti-Doping-Kampf eine personelle Erneuerung des Exekutivkomitees angestrebt. Mehrere Mitglieder in diesem Gremium sind Weggefährten des der Korruption und des Betrugs verdächtigten Ex-Präsidenten Tamas Ajan und fürchten um ihre Positionen. Das Internationale Olympische Komitee betrachtet die Entwicklung in der IWF mit Sorge und droht mit einem Ausschluss aus dem olympischen Programm 2024 in Paris.

© dpa-infocom, dpa:201016-99-970670/2

