Brisantes Rekordderby: Oenning unter Druck

Hamburg (dpa) - Die sportliche Brisanz des 95. Nordderbys ist nach dem Fehlstart des Hamburger SV und dem Druck auf Trainer Michael Oenning schon groß genug - hinzu kommt die aufgeheizte Rivalität der Fußball-Fans und die umstrittene Ansetzung am Samstagabend im Bremer Weserstadion.

„Hamburg kommt uns gerade recht“, tönte Werders Torhüter Tim Wiese. Seine Kampfansagen waren in den vergangenen vier Partien stets erfolgreich: so lange konnte der HSV beim Nordrivalen nicht gewinnen und verspielte zuhauf Chancen auf Meisterschaft, DFB- und Europapokal.

Dieses Mal wäre eine Niederlage im Rekordduell zweier Bundesligisten extrem bitter: Der HSV ist vom Bundesliga-Schwergewicht zum Abstiegskandidaten mit erst einem Punkt aus vier Spielen mutiert. Oenning wartet seit elf Partien auf einen Dreier - doch auch nach dem fünften Spieltag wird es keine Trainerentlassung an der Elbe geben, versichert der Vorstand des Bundesliga-Dinos. „Von allen Gegnern in der Bundesliga ist es gegen Bremen am wichtigsten zu punkten. Die Mannschaft ist in der Pflicht, das ist eine klare Ansage“, so der Optimismus ausstrahlende Coach, der die Länderspielpause intensiv nutzte, um seinen Profis eines klarzumachen: „14 Gegentore sind zu viel“.

Da hat sogar Kollege Thomas Schaaf Mitleid: „Der HSV befindet sich im Umbruch. Ich hoffe, dass mein junger Kollege die Zeit bekommt, weil der HSV genügend Qualität besitzt.“ Im Spiel 1 nach dem Abschied von Abwehrchef Per Mertesacker wollen die Bremer dem Nordrivalen aber nichts schenken: Das 0:4 vom Februar im Volkspark ist noch im Hinterkopf. „Die Niederlage tat uns weh“, so Schaaf. Ob Naldo nach mehr als einjähriger Pause die Defensive stabilisieren kann, ließ er offen.

Mit neun Punkten ist Schaaf im Soll: „Wir sind gut in Tritt gekommen und haben unseren Fußball in Ansätzen wiedergefunden. Das wollen wir festigen und verbessern.“ Clubchef Klaus Allofs appellierte bei aller sportlicher Rivalität an die Fairness der Fans: „Toleranz gehört dazu. Wir wollen friedlich miteinander umgehen.“

Beide Vereine haben sich in Zusammenarbeit mit der Polizei auf die Partie in dem mit 41 600 Zuschauern ausverkauften Weserstadion genau vorbereitet. „Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen nochmals verbessert, deshalb bin ich da sehr beruhigt“, sagte Allofs. „Aber es können immer Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann.“

Nach den Ausschreitungen und einem tragischen Unfall beim Vorjahresderby hatte das Bremer Innenministerium erfolglos bei der Deutschen Fußball-Liga gegen die erneute späte Ansetzung protestiert. Zusätzliche Rettungsfahrzeuge und eine aufgehobene Sperre zwischen den Fanblöcken sollen Tumulte wie am 25. September letzten Jahres verhindern. Damals mussten die HSV-Anhänger noch lange nach Spielschluss im Gästeblock verharren und reagierten panisch. Ein HSV-Anhänger wurde schwer verletzt, lag im Koma. „Ich hoffe, dass es nicht wieder zu ähnlichen Situationen kommt“, sagte Oenning, „man sollte versuchen, es aufs Sportliche zu begrenzen“.