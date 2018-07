Breno und Augusto im Seleção-Kader gegen Frankreich

Rio de Janeiro (dpa) - Mit dem Münchner Abwehrspieler Breno (21) und Renato Augusto (22) von Bayer Leverkusen im Kader tritt Brasiliens Seleção am 9. Februar die Freundschaftspartie gegen Frankreich an.

Die beiden Bundesliga-Legionäre stehen im von Fußball-Nationalcoach Mano Menezes in Rio de Janeiro vorgestellten Aufgebot. Alle der insgesamt 23 nominierten Spieler sind bei europäischen Clubs unter Vertrag.

Weitere Überraschung für die Partie in Frankreich war die erneute Nominierung von Torwart Júlio César von Inter Mailand. Er hatte an der WM 2010 in Südafrika teilgenommen und war seitdem nicht mehr aufgestellt worden. Die Seleção spielt am 4. Juni gegen die Niederlande und trifft am 10. August in einem weiteren Testspiel in Stuttgart auf die deutsche Nationalelf.