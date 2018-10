Bremerhavens Basketballer aus Florida gesteuert

Zu einer häuslichen Auseinandersetzung sind Polizei und Rettungsdienst am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in die Alleenstraße in Tuttlingen ausgerückt. Dort mussten sie schließlich einen Mann in Gewahrsam nehmen, der zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte.

Dabei verletzte sich der Mann, der der Polizei bereits bekannt ist, so sehr, dass er im Tuttlinger Klinikum genäht werden musste. Laut Polizei-Pressesprecher Thomas Kalmbach war die Polizei zuvor bereits mehrfach in die Alleenstraße gefahren, um in der Wohnung nach dem ...