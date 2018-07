Bremer Vander fällt den Rest der Hinrunde aus

Bremen (dpa) - Christian Vander wird Fußball-Bundesligist Werder Bremen den Rest der Hinrunde verletztungsbedingt fehlen. „Ich hoffe, dass ich bis zum Trainingslager in Dubai wieder einsatzbereit bin“, sagte der an einer Schambeinentzündung leidende Ersatztorhüter der „Kreiszeitung Syke“.

Die Bremer fliegen am 3. Januar für sechs Tage in die Wüste. Der 29-Jährige war zunächst von einer Bauchmuskelzerrung ausgegangen. Dann wurden die Adduktoren als Herd der Schmerzen ausgemacht. Ein Leistenspezialist stellte einen doppelten Leistenbruch und eine Schambeinentzündung fest. Am Montag vergangener Woche wurde Vander in Berlin operiert.