Bremer Gondorf vor Wechsel zum SC Freiburg

Der Bremer Mittelfeldspieler Jerome Gondorf steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum SC Freiburg.

Nach Informationen von „kicker“ und „Weser Kurier“ vom Mittwoch muss Gondorf nur noch den Medizincheck absolvieren. „Wir haben uns mit dem SC Freiburg geeinigt“, bestätigte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann dem Internetportal deichstube.de.

Werder soll rund 1,3 Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen erhalten. Gondorf, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2020 hatte, war vor einem Jahr von Darmstadt aus an die Weser gewechselt. Für die Bremer absolvierte er 21 Bundesliga-Spiele. In Freiburg soll er einen Dreijahresvertrag erhalten. Man habe ihn eigentlich halten wollen, sagte Baumann. „Aber Jerome wollte etwas näher an seine Heimat“, sagte der Werder-Manager über den aus Karlsruhe stammenden Gondorf.

kicker.de

mein werder

Gondorf-Profil auf Werder-Homepage

Deichstube