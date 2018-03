Brasilien schlägt WM-Gastgeber Russland mit 3:0

Vier Tage vor dem Kräftemessen mit Weltmeister Deutschland hat sich Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft mühelos in einem Testspiel bei WM-Gastgeber Russland durchgesetzt.

Die Seleção gewann im Moskauer Luschniki-Stadion auch ohne den verletzten Superstar Neymar mit 3:0 (0:0). Miranda (53. Minute), Philippe Coutinho (62./Foulelfmeter) und Paulinho (66.) trafen knapp drei Monate vor dem WM-Start.

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien trat ohne aktuelle Bundesligaprofis an und tat sich gegen die kompakt verteidigenden Russen nur zu Beginn etwas schwer. In der zweiten Halbzeit bestimmte die Mannschaft von Nationaltrainer Tite das Geschehen. Russlands Torwart Igor Akinfejew rettete zunächst zweimal, ehe Miranda von Inter Mailand einen Abpraller zur verdienten Führung nutzte.

Bei der Sbornaja von Coach Stanislaw Tschertschessow saß der ehemalige Schalker Roman Neustädter auf der Bank, der Ex-Kölner Konstantin Rausch war nicht dabei. Die offensiv schwachen und ideenlosen Russen hatten in der zweiten Hälfte große Probleme, sich vom Druck der Brasilianer zu befreien. Coutinho vom FC Barcelona sorgte nach einer guten Stunde für die Vorentscheidung. Zum Einsatz kamen bei den Südamerikanern auch die früheren Bundesligaspieler Renato Augusto, Douglas Costa, Roberto Firmino und Pedro Geromel.

Russland eröffnet am 14. Juni gegen Saudi-Arabien die WM. In Gruppe A treten sie außerdem gegen Ägypten und Uruguay an. Brasilien beginnt drei Tage später in Gruppe E gegen die Schweiz und ist außerdem gegen Serbien und Costa Rica gefordert. Im nächsten WM-Test muss Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen die DFB-Elf ran. Es ist das erste Aufeinandertreffen der A-Nationalteams seit dem historischen 7:1-Sieg Deutschlands im Halbfinale der WM 2014.

