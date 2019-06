Brasilien rettet sich mit Elfmeterschießen ins Halbfinale

Gastgeber Brasilien hat Paraguay nach einer Zitterpartie im Viertelfinale der Südamerikameisterschaft geschlagen und steht erstmals seit zwölf Jahren wieder im Halbfinale der Copa América.

Die Seleção gewann in Porto Alegre erst im Elfmeterschießen mit 4:3. Gabriel Jesus verwandelte den entscheidenden Strafstoß, nachdem die regulären 90 Minuten torlos geendet hatten. Eine Verlängerung wird bei der Copa erst ab dem Halbfinale gespielt.

Der fünffache Weltmeister tat sich während der gesamten Spielzeit gegen Paraguay schwer, obwohl der Außenseiter ab der 58. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl spielte. Zuvor hatte der Schiedsrichter den paraguayischen Innenverteidiger Fabián Balbuena vom Platz gestellt, nachdem dieser den brasilianischen Stürmer Firmino im Lauf auf das Tor auf der Strafraumlinie umgestoßen hatte. Der Schiedsrichter zeigte zunächst auf dem Elfmeterpunkt, nahm aber sein Entscheidung nach Videobeweis wieder zurück. Den anschließenden Freistoß setzte Dani Alves neben das Tor.

Zwar hatten die Brasilianer eine ganze Reihe weiterer guter Torchancen, vergaben sie jedoch: Everton, Arthur, Philippe Coutinho, Firmino und Willian scheiterten jeweils am paraguayischen Torwart Gatito Fernández oder an der Latte.

So blieb es nach 90 Minuten beim 0:0, das Elfmeterschießen musste entscheiden - eine Verlängerung gibt es bei dem Turnier nicht. Torwart Alisson Becker parierte gleich den ersten Schuss der Paraguayer. Danach wurde es aber noch einmal spannend, als auch Roberto Firmino nicht traf. Allerdings verpasste der Paraguayer Derlis González ebenfalls das Tor. Gabriel Jesus schoss die Brasilianer dann ins Halbfinale.

Fast schien sich die Geschichte zu wiederholen. Auch 2011 und 2015 war die Seleção jeweils im Halbfinale auf Paraguay gestoßen und hatte die Albirroja in der regulären Spielzeit nicht schlagen können. Diesmal allerdings hatten die Brasilianer im Halbfinale die stärkeren Nerven.

Im Halbfinale trifft Brasilien am kommenden Dienstag nun entweder auf Argentinien oder Venezuela, die am Freitag im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro spielen. Der argentinische Superstar Lionel Messi will unbedingt seinen ersten internationalen Titel mit der Nationalmannschaft holen. Die Außenseiter aus Venezuela zeigten sich zuletzt erstaunlich solide und wollen den Argentiniern Paroli bieten.