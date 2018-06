Brasilien ist das Land der Tränen

Brasilien muss die krachende Niederlage gegen Deutschland verkraften. Viele Fans reagierten mit Tränen, einige aber auch mit Zorn.

Der Tag der „Nationalen Schande“ hatte schon schlecht begonnen. In Rio de Janeiro schlug das Wetter um. Es war grau, bewölkt, regnerisch. Und am Ende ging die historische Niederlage der „Seleção“ gegen Deutschland in einem Platzregen unter. Man hatte den Eindruck, selbst der Himmel weinte über das demütigende Aus der Brasilianer bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft: Schon während des Spiels legte sich eine unbekannte Ruhe über die Stadt. Keine Tröten, kaum Böllerschüsse waren zu hören. Rio erstarb fast in Stille.

Rodrigo, blaues Brasilien-Trikot und Tränen in den Augen, sagte hinterher: „Das war heute der Alemanaço. Heute haben uns die Deutschen eine unvergessliche Niederlage bereitet.“ Aber der 29-Jährige, der das Spiel in der ersten Halbzeit auf dem Fan-Fest in Rio an der Copacabana erlebte, schaut schon wieder nach vorne: „Lieber mit sechs Toren gegen Deutschland als mit einem gegen die Argentinier“ verlieren.

Viele Brasilianer hatten schon während der Halbzeitpause die Orte fluchtartig verlassen, an denen sie das Spiel sahen. Das Stadion in Belo Horizonte leerte sich, die Fan-Feste lösten sich teilweise auf. „Auf diese Niederlage müssen wir einen trinken, dann kommt der Kater und dann die Depression“, sagte ein Mann, dem das gelbe Brasilien-Leibchen nass am Körper klebte. „Das Herz ist so schwer, es tut so weh“, rief eine völlig entgeisterte Frau, der unter Tränen und Regen ihr Make-Up in den Landesfarben zerlaufen war.

Aber auch Zorn war in der Nacht zu spüren. In São Paulo, Belo Horizonte und Recife kam es zu Akten des Vandalismus, alleine in der Wirtschaftsmetropole São Paulo gingen in der Nacht mindestens 15 Busse in Flammen auf. In Rio kam es am Rande des Fan-Festes zu Schlägereien.

„Brasilien ist wie versteinert. Unser Herz hat aufgehört zu schlagen“, schrieb noch am Abend ein Kommentator. Und Juca Kfouri, bekannter Sport-Kolumnist, formulierte unter dem Schrecken des Erlebten: „Sie haben den brasilianischen Fußball zu Staub reduziert“. Eigentlich meinte er das ganze Land.

Man hätte es ja ahnen können. Wenn eine Weltmeisterschaft für den Gastgeber und selbsternannten Favoriten im ersten Spiel mit einem Eigentor beginnt, dann kann am Ende nichts Gutes dabei rauskommen. Aber eine Schmach dieser apokalyptischen Ausmaße hatte keiner der 200 Millionen Brasilianer in seinen schlimmsten Alpträumen erwartet.

Das Ausscheiden Brasiliens im Halbfinale gegen Deutschland wäre anders als ein Scheitern im Achtel- und Viertelfinale gegen die kleinen Brüder aus Chile und Kolumbien vielleicht gerade noch zu verzeihen gewesen. Aber die krachende Pleite und vor allem die Form, in der sich Brasilien in der ersten Halbzeit in die Niederlage ergab, sind eigentlich nur mit Gründen jenseits des grünen Rasens zu erklären.

Die Lehre vom schönen Spiel

In Brasilien ist Fußball mehr als nur ein Sport. Er ist Quelle der nationalen Identität, des Selbstbewusstseins und der Freude. Jedes brasilianische Kind wächst mit der Gewissheit auf, dass sein Land im größten Sport der Welt das Beste ist. Wie eine Monstranz trug das Land Jahrzehnte das „Jogo bonito“ vor sich her – die Lehre vom schönen Spiel, das auch noch erfolgreich war. In den vergangenen Jahren haben die Brasilianer ihrer Seleção gerade noch verziehen, dass sie nicht mehr schön spielte, weil sie einigermaßen erfolgreich war. Aber jetzt spielen sie hässlich militarisierten Fußball und bekommen dann so eine 1:7-Klatsche.

Zudem haben Land und Leute, Spieler, Trainer und Präsidentin aus dieser WM eine religiös überhöhte Veranstaltung gemacht, an deren Ende der Titel wie der Einzug ins himmlische Paradies stehen sollte. Abzulesen an den Gebeten der Spieler vor und nach den Partien, der mit Inbrunst auch noch a cappella geschmetterten Hymne und Metaphern wie der von Trainer Felipe Scolari, der sein Team vor dem Halbfinale „nur noch zwei Stufen vom Himmel“ entfernt sah. Auf den brasilianischen Spielern lastete die Verantwortung, die Schande von 1950 wettzumachen, als Brasilien im eigenen Land gegen Uruguay verlor. Das alleine ist ja schon eine große Bürde. Aber dann kamen im letzten Jahr noch die sozialen Proteste dazu, die Kritik an der überteuren WM, der Forderungen nach besserer Bildung und mehr Gesundheitsversorgung.

Diese Bürde schien die elf Männer in den gelben Hemden im Estadio Mineirão in den Rasen zu drücken. Die totale Apathie, mit der sie zwischen der 23. und 29. Minute vier Tore zuließen, kann nicht mit sportlichen Argumenten erklärt werden. Es war die Gewissheit, an den eigenen Ansprüchen zu scheitern. David Luiz, der Ersatzkapitän, hat es unter Tränen gesagt: „Wir wollten unser Volk zum Lächeln bringen, wenigstens mit dem Fußball.“

Der unfassbare Abend trifft ein verunsichertes Land in einem Moment, wo es nicht weiß, ob es Weltklasse ist oder doch eher nur regionale Großmacht. Beim Fußball steht diese Entscheidung seit Dienstag fest. Der Abschied aus der Gruppe der weltbesten Mannschaften wird die Zweifel an der brasilianischen Größe jenseits des Fußballs noch bestärken. Lange Jahre wurde das Modell Brasilien als der Königsweg für Schwellenländer bejubelt. Wirtschaftlichen Aufstieg mit sozialem Fortschritt zu paaren – niemand machte das besser als die Brasilianer. Der Aufstieg unter die fünf größten Wirtschaftsmächte schien nur eine Frage der Zeit. Doch seit Jahren stockt der Fortschritt. Korruption, Abschottung der Ökonomie und defizitäre Infrastruktur hemmen das Wachstum. Heute ist Brasilien in fast allen Vergleichstabellen am Ende zu finden.

Problem für Rousseff

Präsidentin Dilma Rousseff wird die Niederlage noch lange begleiten. In drei Monaten will sie sich wiederwählen lassen. Doch schon in den kommenden Tagen werden die Diskussionen über die horrenden Kosten dieser WM, die Umsiedlungen, die Toten auf den Baustellen und in den Favelas wieder hochkochen. Und für alles wird Rousseff verantwortlich gemacht werden.

Vielleicht war dieser eine ihrer vielen Tweets aus der Nacht nach der Niederlage vor allem an sie selbst gerichtet: „Brasilien, steh auf, schüttele den Staub ab und geh zurück an die Spitze“.