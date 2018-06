Brasilien besiegt Südafrika in Testspiel mit 1:0

São Paulo (dpa) - Brasilien hat Südafrika in einem Testspiel mit einem knappen 1:0 (0:0) besiegt. Den Treffer für die Seleção erzielte in São Paulo in der 74. Minute Torjäger Hulk.

Top-Stürmer Neymar konnte seine zahlreichen Torchancen nicht nutzen. Herausragender Spieler im „Bafana Bafana“-Team war Keeper Itumeleng Khune, der im Pacaembu-Stadion durch Glanzparaden einen höheren Rückstand verhinderte. Der Rekordweltmeister muss sich bis zum Confed Cup 2013 in Brasilien durch Testspiele in Schwung halten. Am Montag heißt der Gegner in Recife China. Die nächste WM ist 2014 in Brasilien.

Brasil. Fußballverband CBF