Brasilianerin Maya Gabeira stellt neuen Surf-Weltrekord auf

Der Fahrrad-Verkehr schien diesen Sommer am See außer Kontrolle. Die Beschwerden in Lindau werden lauter, es gibt Berichte von Unfällen. Die Stadt plant schon Gegenmaßnahmen während die Polizei eine überraschende Statistik vorlegt.

Es ist Mitte August, Josefa Baranyai fährt auf der Höhenstraße nach Bad Schachen ein. Sie hat Vorfahrt, doch die Radfahrer auf der Schachener Straße nehmen darauf keine Rücksicht. „Ich musste scharf abbremsen, dabei bin ich vom Fahrrad gestürzt“, erzählt die Schachenerin.