Brand zur WM: „Deutsche Mannschaft kann viel erreichen“

In der Nacht auf Sonntag brannten sechs Autos in der Tiefgarage Parkhaus am See. Außerdem brannte zeitgleich das Raumausstattungsgeschäft Friedrich in der Karlstraße aus. Am Sonntagabend nahm die Polizei dann einen 29-Jährigen Tatverdächtigen fest wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Der Polizei zufolge war der Mann bei der Festnahme betrunken.

Außerdem ging eine Lagerhalle der Bahn neben dem Franziskusplatz in Flammen auf. Ob auch hier Brandstiftung infrage kommt, wird noch ermittelt.