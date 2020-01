Brady: Habe „noch etwas zu beweisen“

Schwere Verletzungen hat nach ersten Informationen der Polizei eine Autofahrerin auf der A96 erlitten. Demnach war die Frau am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr an der Anschlussstelle Kißlegg auf die Autobahn in Richtung Leutkirch aufgefahren und direkt auf die linke Fahrspur gezogen.

Dort kollidierte ihr Renault Twingo mit einem herannahenden Wohnmobil. Die Frau musste aufgrund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.