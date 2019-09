Boxprofi „Allgäu-Ali“ will am Samstag in der ZF-Arena John René besiegen

Bei Ali Celik ist vieles anders. Mallorca, Urlaubsinsel mit Partyalarm? Nicht bei dem Kemptener Boxprofi. Ein Titelkampf als Höhepunkt einer Karriere? Nicht bei dem 32-Jährigen. Der in acht Profikämpfen ungeschlagene „Allgäu-Ali“ unterhielt sich vor seinem Kampf am Samstag in der ZF-Arena gegen den US-Amerikaner John Rene (37), bei dem es um den internationalen deutschen Meistertitel im Halbmittelgewicht (69,9 kg) geht, mit Jochen Dedeleit über sein Gym, seine Ziele und seinen Kampfnamen.

Herr Celik, klappt das mit dem Berge versetzen auch am See? Sie haben bisher ja fast ausnahmslos in Ihrer Heimatstadt beziehungsweise in Bayern geboxt.

Ich denke schon, ich bin topfit. Und ich freue mich darauf. Ich war unlängst zur Vorbereitung in Palma auf Mallorca in einem Profi-Gym und habe mit etlichen anderen Profiboxern trainiert. Ich bin bereit, meine Prüfung in Friedrichshafen abzulegen. Und die Erklärung zu meiner Heimatverbundenheit ist ziemlich einfach: Ich leite in Kempten das Dynamic Gym, betreue viele Boxer und habe zwei Kinder – und das dritte ist unterwegs.

Sie haben die ersten acht Kämpfe gewonnen, der neunte soll freilich ebenso siegreich beendet werden. Was wissen Sie von Ihrem Gegner?

Er ist nicht mehr der Jüngste, fünf Jahre älter als ich, und war zuletzt in seinem Geburtsort Washington im Trainingslager. John Rene ist Rechtsausleger und hat bei zwei Unentschieden 13 seiner bisher 17 Profikämpfe gewonnen, ich habe ein paar Videos von ihm gesehen. Aber ich schaue mehr auf mich, damit bin ich bisher gut gefahren.

Den meisten Fans dürfte ihr Auftritt im April 2018 in Kempten in Erinnerung sein, als Sie Ihren internationalen deutschen Meistertitel im Halbmittelgewicht zum zweiten Mal verteidigt haben, dabei aber von Kasim Gashi einen regelwidrigen Kopfstoß bekamen, woraufhin Sie auf ihrem linken Auge fast nichts mehr sehen konnten.

Ja, ein Bluterguss am Auge, das sah gewaltig aus. Ein bisschen leichtsinnig von mir war, dass ich keinen Cutman in der Ecke hatte – mittlerweile habe ich einen (lacht).

Sie haben die ersten fünf Profikämpfe gegen Leute geboxt, die man nicht unbedingt als Gegner bezeichnen konnte. Und das nach einer derart langen erfolgreichen Amateurkarriere.

Wir haben diese Boxer angeboten bekommen, wir haben sie genommen. Seit ich bei Manager Benedikt Poelchau bin, sind die Gegner sehr viel erfahrener. Ich habe in der Bundesliga für Straubing und Babelsberg geboxt, war deutscher Jugendmeister und habe von rund 160 Kämpfen über 100 gewonnen. 2013 war mein letzter Amateurkampf.

Am Samstag folgt schon Ihr vierter Titelkampf, brauchen Sie diese Herausforderungen?

Ich bin jetzt 32 Jahre alt, für höhere Aufgaben kann ich nicht noch ewig warten. Ich wollte um den Titel im Mittelgewicht boxen, doch der war nicht frei. Ich wollte Inhaber von zwei Titeln sein. Jetzt ist es eben wieder eine Titelverteidigung im Halbmittelgewicht. Wenn ich gewinne, hoffe ich auf einen EBU-Titelkampf oder einen Kampf um einen Intercontinental-Titel der größeren Verbände, etwa WBA oder IBF. Sonst macht das keinen Sinn.

Sie sind in Ihrer Gewichtsklasse die Nummer 359 der Welt, John Rene die 459 im Supermittel. Geht es mit einem Sieg schnell nach oben für Sie?

Das Profiboxen ist auch ein Geschäft. Du brauchst ein entsprechendes Netzwerk. Und viel Durchhaltevermögen. Wenn du dann solch eine Chance bekommst, hast du sie verdient. Die meisten Boxer, die in den Top 100 stehen, wollen eine entsprechende Gage. Darum ist es schwer, gegen sie anzutreten, wenn du nicht dazugehörst. Die vier großen Weltverbände und die vielen kleineren haben ihre eigenen Rankings. Wenn du dann gegen einen guten Mann von ihnen boxt, steigst du auf. Und dann gilt es bereit zu sein.

Manager Benedikt Poelchau hat auch ein Treffen mit dem Trainer von Tyson Fury möglich gemacht. Was hat Ihnen das gebracht?

Noch mehr Ansporn. Das war heuer im Trainingslager im Bayerischen Wald. Ben Davison ist noch keine 30 Jahre alt, aber macht einen derart gelassenen Eindruck, als ob er mit jedem Druck der Welt umgehen könne. Jeder hat ja irgendwelche Erwartungen, Familie, Fans, Medien, entweder die zermürben dich oder machen dich zum Star.

Sie haben einen erfahrenen Coach, mit dem Sie schon lange ihren Weg gehen.

Ich vertraue seit rund 15 Jahren Alexander Busche. Er ist jetzt um die 70 und war schon zu Amateurzeiten mein Trainer. Ich weiß nicht, wie lange er noch Lust hat, den Weg mitzugehen. Aber ich weiß ja auch nicht, wie es bei mir weitergeht. Wenn ich in Friedrichshafen sang- und klanglos untergehe, trete ich wohl zurück.

Sie werden von rund 200 Fans an den See begleitet, ist derjenige, der Ihnen Ihren Spitznamen „Allgäu-Ali“ vermacht hat, auch darunter?

Oh ja. Ich weiß genau, wer das war. Erst war ich abgeneigt, hatte Hemmungen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt finde ich es aber witzig, er sorgt für Gesprächsstoff und ist ein bisschen ein Wiedererkennungsmerkmal. So wie der Ali von Kreuzberg oder so.