Box-Weltmeister Zeuge: „Erwarte einen klaren Sieg“

Box-Weltmeister Tyron Zeuge hat sich zwei Tage vor seiner Titelverteidigung gegen den Briten Rocky Fielding sehr zuversichtlich präsentiert.

„Die Vorbereitung war super, ich erwarte einen klaren Sieg“, sagte der in seinen 22 Profikämpfen ungeschlagene Supermittelgewichtler aus Berlin auf einer Pressekonferenz in Offenburg. Der Herausforderer hielt dagegen. „Ich bin im Top-Form. Ich habe Tyron studiert und weiß, was ich zu tun habe“, sagte Fielding vor dem Duell am Samstagabend in Offenburg.

Zeuges Trainer Jürgen Brähmer sieht seinen 26 Jahre alten Schützling ebenfalls in der klaren Favoritenrolle. „Ich gehe entspannt in den Kampf und von einem souveränen Sieg aus“, meinte der ehemalige Weltmeister. Auch Manager Wilfried Sauerland, der in seinem Boxunternehmen wieder die Deutschland-Geschäfte übernehmen will, glaubt an Zeuges Erfolg. „Tyron ist der klar bessere Boxer und der bessere Techniker“, meinte der 78 Jahre alte Gründer von Sauerland Event.

