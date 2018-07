Box-Weltmeister Sturm verspricht großen Kampf

Köln (dpa) - WBA-Super-Weltmeister Felix Sturm hat für seine nächste Titelverteidigung am 25. Juni in der Kölner Lanxess-Arena ein großes Box-Spektakel versprochen.

„Macklin ist der fünftbeste Boxer der Welt. Das ist ein perfekter Gegner, um einen großen Boxabend zu veranstalten. Eine Herausforderung, die ich mir immer gewünscht habe“, sagte der 32 Jahre alte Mittelgewichtler vor der Presse in Köln bei seinem ersten Aufeinandertreffen mit seinem britischen Rivalen Matthew Macklin.

Sturm ist seit dreieineinhalb Wochen wieder im Training und laut Trainer Fritz Sdunek bereits wieder in einer guten Verfassung. „Wir haben Plan A und Plan B. Damit wir nicht so dastehen wie Arthur Abraham am vergangenen Wochenende“, sagte der 64-Jährige. Sturm hat 35 von 38 Profi-Kämpfen gewonnen und besitzt den Titel der World Boxing Association (WBA) seit April 2007.

Herausforderer Macklin, der für die WM seinen EM-Gürtel niederlegen muss, gab sich vor seiner ersten WM-Chance überhaupt sehr zuversichtlich. „Felix ist ein sehr guter Boxer, aber ich habe den besseren Punch. Ich bin sicher, ich werde gewinnen. Das wird mein erster WM-Titel“, versprach der 28 Jahre alte Brite, der 28 seiner 30 Profi-Fights gewonnen hat.

Die Sturm-WM sollte ursprünglich am 2. Juli stattfinden, wurde aber wegen der zu dem Zeitpunkt stattfindenden Schwergewichts-WM zwischen Wladimir Klitschko (Ukraine) und David Haye (Großbritannien) um eine Woche vorverlegt.