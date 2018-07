Box-Weltmeister Brähmer sagt Kampf ab

Hamburg (dpa) - Box-Weltmeister Jürgen Brähmer kann seinen Titel erneut nicht verteidigen. Der 32 Jahre alte Halbschwergewichtler musste seinen für Samstagabend in London geplanten Kampf gegen den Briten Nathan Cleverly absagen.

Bei WBO-Champion Brähmer ist nach Angaben der Bild-Zeitung eine alte Verletzung am Augenlid wieder aufgebrochen. Der Schweriner hatte bereits seine beiden vorangegangenen Titelverteidigungen kurzfristig abgesagt. Im Juli 2010 stoppte ihn vor dem Fight gegen Alejandro Lakatos (Spanien) in seiner Heimatstadt eine Rückenverletzung. Im Januar dieses Jahres platzte eine in Schymkent/Kasachstan geplante Titelvereinigung gegen WBA-Weltmeister Beibut Schumenow (Kasachstan).