Bouchard sagt für Show-Serie in Asien ab

Wimbledonfinalistin Eugenie Bouchard hat ihre Teilnahme an der International Premier Tennis League wegen einer Verletzung abgesagt.

Die Kanadierin will mit Blick auf die neue Saison kein Risiko eingehen. Als Ersatz wird die Französin Kristina Mladenovic im Team der UAE Royals mitwirken, teilten die Veranstalter mit. Die neue Show-Serie mit Stationen in Manila, Singapur, Delhi und Dubai beginnt am 28. November in Manila. Unter anderem sind in den insgesamt vier Teams Stars wie Roger Federer, Novak Djokovic, Serena Williams und Maria Scharapowa dabei.

Pressemitteilung der Veranstalter