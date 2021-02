Bosz: Könnte verstehen, wenn Löw wegen Wirtz kommt

Peter Bosz rechnet damit, dass Bundestrainer Joachim Löw bei seinem Besuch des Spiels von Bayer Leverkusen gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch den erst 17 Jahre alten Florian Wirtz beobachten wird.

„Ich glaube, er kommt wegen mehrerer Spieler. Aber ich könnte es verstehen, wenn er auch wegen Florian Wirtz kommt“, sagte der Leverkusener Fußballtrainer (57) am Freitag.

Eine baldige Nationalmannschafts- oder sogar EM-Nominierung des Abiturienten wäre für seinen Vereinscoach durchaus nachvollziehbar. „Ich bin nicht Bundestrainer. Es ist nicht an mir zu beurteilen, ob es schon reicht für die Nationalmannschaft“, sagte der Niederländer: „Aber ich arbeite ungefähr seit einem Jahr mit diesem Jungen. Er macht das sehr gut. Er bringt konstant Leistung und hat Qualitäten. Deshalb könnte ich es verstehen.“

Wirtz hat erst im Oktober 2020 als jüngster Debütant erstmals in der deutschen U21 gespielt. Bei Bayer war er in 24 Pflichtspielen in dieser Saison an 13 Toren beteiligt. Zuletzt gelang ihm als erstem noch nicht volljährigem Profi sein fünfter Bundesliga-Treffer. Gegen Mainz dürfte er seinen Platz sicher haben. Die Entscheidung über den zweiten Achter im 4-3-3-System fällt wohl zwischen Nationalspieler Nadiem Amiri, der nach Corona-Quarantäne wieder zur Verfügung steht, und Ex-Nationalspieler Kerem Demirbay, der beim 5:2 in der Vorwoche gegen Stuttgart zwei Tore schoss.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-414614/2

Pressekonferenz auf youtube.com