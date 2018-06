Borussia Mönchengladbach verpflichtet Dänen Andreas Poulsen

Von Lindauer Zeitung

Ein wohnungsloser Mann ist am Dienstagmorgen in Lindau tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung.

Mehrere Wohnsitzlose setzten am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr einen Hilferuf ab. Weil sie ihren 36-jährigen Mitbewohner in einem Haus im Uferweg, in dem Wohnsitzlose unterkommen, leblos auffanden, machten sie Passanten auf sich aufmerksam, die den Rettungsdienst sowie einen Notarzt alarmierten.