Borussia Dortmund reist im Mai und Juli in die USA

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird in den kommenden Wochen gleich zweimal in die USA reisen. Wie der Club mitteilte, nimmt das Team im Juli als Teil der Saisonvorbereitung erneut am International Champions Cup (ICC) mit drei Spielen gegen europäische Top-Mannschaften teil.

Am 20. Juli trifft der BVB in Chicago auf Manchester City. Zudem stehen Partien am 22. Juli in Charlotte gegen den FC Liverpool (22. Juli) mit dem ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp sowie am 25. Juli in Pittsburgh gegen Benfica Lissabon an.

Schon kurz nach Ende der laufenden Bundesliga-Saison bricht das BVB-Team am 20. Mai nach Los Angeles auf. Im Rahmen des Kurztrips steht neben einer öffentlichen Trainingseinheit auf dem Campus der University of California (UCLA) ein Testspiel am 22. Mai gegen den neu gegründeten Club Los Angeles FC (LAFC) an.

Nach Ansicht von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist die Einladung zum internationalen Turnier im Juli „eine Auszeichnung“ und unterstreicht den „hohen Stellenwert von Borussia Dortmund“.

