Borussia Dortmund am Scheideweg

Der Paradiesvogel machte den Abflug, aber ein letztes Halali vom Hallodri gabe es dann doch für Borussia Dortmund. Per Instagram wendete sich der Noch-Bundesligatorschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang an seinen Ex-Club und dessen Fans und entschuldigte sich für die Kapriolen, die er sich vor allem in jüngster Zeit geleistet hatte gegenüber einem Verein, dessen Initialen er einst sogar ins Haar rasiert hatte: „Sorry für alles, was im letzten Monat geschehen ist“, schrieb der 28-Jährige. „Aber ich wollte schon letzten Sommer wechseln, da klappte es nicht, aber jetzt musste es sein. Vielleicht war es nicht der beste Weg, für den ich mich entschieden habe, aber jeder weiß, dass Auba verrückt ist – und ja, ich bin ein verrückter Junge. Ich habe Fehler gemacht, aber nie in böser Absicht.“

Nach zähen Verhandlungen war Aubameyang am Mittwoch für 63,75 Millionen Euro nach London gewechselt, er ist damit der drittteuerste Abgang der Bundesliga nach Ousmane Dembele, der ebenfalls seinen Wechsel vom BVB erzwungen hatte und bis zu 150 Millionen aus Barcelona einbrachte, und Kevin de Bruyne, für den Man City einst 63 Millionen zahlte.

Für Borussia Dortmund aber bedeutete der Tag einen Einschnitt – der Glaube, seine Stars langfristig halten zu können und mit den finanzkräftigen Top 15 in Europa konkurrieren zu können, ist endgültig dahin beim BVB. Auch der Verzicht auf Ausstiegsklauseln, die den Meister von 2011 und 2012 so lange gepeinigt hatten – etwa im Falle von Mario Götze –, bringt eben nichts, wenn sich ein Spieler in den Kopf gesetzt hat, das er zu gut für den Verein ist. Als „Europas bester Ausbildungsklub“ wird der BVB gerade von manchen verspottet.

Immerhin: Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich versöhnlich. „Von den unschönen Ereignissen der vergangenen Wochen abgesehen, erinnern wir uns gern daran zurück, dass die Geschichte von Pierre-Emerick Aubameyang beim BVB über mehr als vier Jahre eine einzige Erfolgsstory war. Er hat in dieser Zeit Großartiges für Borussia Dortmund geleistet“, sagte Zorc. Tatsächlich stellte Aubameyang nicht nur akrobatische Salti zur Schau, wenn er getroffen hatte, oder farbenprächtige, an die Fasnet erinnernde Pelzmäntel, wenn er mal auf der Tribüne saß. Der Gabuner, der 2013 für 13 Millionen Euro aus St. Etienne geholt worden war und nun das Fünffache erlöste, war eine Lebensversicherung für den BVB: 98 Tore in 144 Ligaspielen schoss der pfeilschnelle Stürmer, zudem jeweils 15 Treffer in der Champions League und im Pokal, den er 2015 mit dem BVB gewann.

So einer ist nicht leicht zu ersetzen, und es wundert nicht, dass der Kurs der BVB-Aktie am Mittwoch auf ein Neun-Monatstief absackt. Ein Drittel an Wert hat die Dortmund-AG in vier Monaten verloren, denn eins ist klar: Viel Geld im Säckel kann sportlichen Erfolg nicht ersetzen, vor dem Duell am Freitag bei Schlusslicht Köln muss der Ligasechste mehr denn je um die Champions-League-Qualifikation bangen. Fast alle Dortmunder waren zuletzt im Formtief: Die Offensive um die Jungstars Sancho und Pulisic wirkt noch zu jung respektive unkonstant, um die Last des Drucks zu schultern, die Außenverteidiger Marcel Schmelzer und Lukas Piszczek scheinen ihren Zenit überschritten zu haben. Im Mittelfeld liefern Nuri Sahin, Gonzalo Castro und Shinji Kagawa nur noch Durchschnitt ab, Hoffnungsträger wie Marco Reus, Maximilian Philipp und Raphael Gerreiro waren/sind verletzt, und der lang lädierte Mario Götze kam beim 2:2 gegen Freiburg wieder mal nur von der Bank. Ob Trainer Peter Stöger die Mannschaft dauerhaft inspirieren kann, ist die Frage.

Dortmund befindet sich am Scheideweg, es braucht bei allen Talenten, die sich der Club für die Zukunft sicherte, auch neue Impulse in der Gegenwart, und man darf gespannt sein, ob Michy Batshuayi (24) die Offensivvakanz löst. Der Belgier, noch bis 2021 an den FC Chelsea gebunden, wird bis zum Sommer ausgeliehen, ob sich der BVB eine Kaufoption sicherte, war am Abend noch offen. „Michy ist ein junger, sehr interessanter Stürmer, der durch eine hohe Torquote besticht und seine außergewöhnliche Qualität überall unter Beweis gestellt hat“, sagte Zorc. „Um mein großes Ziel, die WM, zu erreichen, möchte ich möglichst viel spielen und viele Tore schießen“, verkündete Batshuayi.

40 Millionen überwies Chelsea 2016 an Marseille für den schnellen, trickreichen Torjäger, hatte aber meist nur einen Platz auf der Bank für den Dreadlockträger übrig. Batshuayi gilt ähnlich wie Aubameyang als nicht gerade pflegeleicht, vor vier Jahren wurde er vor der U21-EM aus Belgiens Kader geworfen. Immerhin: Seine Tore feiert Batshuayi sogar mit Flickflacks. Wie viele davon er bis Sommer schlägt, das dürfte Dortmunds Schicksal maßgeblich beeinflussen.

