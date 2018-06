Bora-hansgrohe mit Doppelspitze zur Tour de France

Angeführt von Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan und Kletterspezialist Rafal Majka geht das deutsche Bora-hansgrohe-Team bei der 105. Tour de France an den Start.

Während der 28 Jahre alte Slowake Sagan bei den Sprintankünften für Tageserfolge sorgen soll, ist der gleichaltrige Pole Majka der Mann für die Gesamtwertung. „Unsere Ziele sind klar definiert: ein Etappensieg, das Grüne Trikot und ein Platz unter den ersten Fünf in der Gesamtwertung“, sagte Teamchef Ralph Denk.

Einziger Deutscher im achtköpfigen Aufgebot ist der Zschopauer Marcus Burghardt. Der Ravensburger Emanuel Buchmann, im Vorjahr 15. der Gesamtwertung, fehlt wie erwartet im finalen Kader und soll das Team bei der Spanien-Rundfahrt Ende August als Kapitän anführen.

Bereits im Vorjahr ging das Team mit den Kapitänen Sagan und Majka ins Rennen - beendete die Frankreich-Rundfahrt jedoch ohne sie. Während Sagan nach einer Kollision mit dem Briten Mark Cavendish nach der vierten Etappe disqualifiziert wurde, musste Majka nach einem Sturz auf der neunte Etappe aufgeben.

Die diesjährige Tour de France beginnt am 7. Juli in Noirmoutier-en- l'Ile und endet am 29. Juli nach 3351 Kilometern in Paris.