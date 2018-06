Boomende Bundesliga: Bestmarke bei Zuschauerzahlen

Düsseldorf (dpa) - Die Fußball-Bundesliga hat ihren Ruf als Premiumprodukt des deutschen Sports untermauert. In der Saison 2011/2012 passierten mehr Fans denn je die Stadiontore.

Mit 13 808 730 Zuschauern wurde die Bestmarke aus dem Vorjahr weit übertroffen. Das ergaben Berechnungen der Nachrichtenagentur dpa. Im Schnitt wurden 45 127 Tickets pro Partie für die bestbesuchte Liga in Europa verkauft (2010/11: 42 652). Damit verzeichnete die Spielklasse zum zweiten Mal in Serie einen Rekordwert.

Erstmals in der 49-jährigen Liga-Geschichte gelang es einem Club, mehr als 80 000 Karten pro Spiel abzusetzen. Bei der Übergabe der Meisterschale nach dem 4:0 gegen den SC Freiburg war das 80 700 Zuschauer fassende Stadion von Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison zum 13. Mal ausverkauft. „Das macht uns stolz. Es ist eine Auszeichnung für unsere Fans und gut für unser Image“, kommentierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Laut einer unlängst veröffentlichten Rangliste von „stadionwelt.de“ avancierte der Revierclub damit nicht nur zum nationalen, sondern auch zum europäischen Zuschauerkrösus und verdrängte mit einem Schnitt von knapp über 80 500 Fans Seriensieger FC Barcelona auf Rang zwei. Der BVB toppte seinen eigenen Bundesligarekord aus der Spielzeit 2003/2004, als im Schnitt 79 647 Besucher in die damals noch 83 000 Zuschauer fassende Arena kamen.

Genau wie in der Bundesliga-Punktetabelle belegen der FC Bayern München (69 000) und der FC Schalke (61 214) in der Zuschauerrangliste mit deutlichem Abstand zu Spitzenreiter BVB die Plätze zwei und drei. Am Ende rangieren 1899 Hoffenheim (28 026), der VfL Wolfsburg (27 614) und der SC Freiburg (22 676).

Im Vergleich zu dem bisher schlechtesten Zuspruch in der Saison 1972/73 mit einem Schnitt pro Spiel von nur 17 468 sind die Zuwächse gigantisch. Das größte Plus in dieser Saison verzeichnete der VfB Stuttgart, dessen Erwartungen bei einem Schnitt von 55 089 deutlich übertroffen wurden. Das sind pro Partie rund 16 000 Zuschauer mehr als in der vergangenen Spielzeit. Dabei profitierten die Schwaben allerdings vom Ende der Umbauarbeiten im Stadion.

Bei Borussia Mönchengladbach lockte der sportliche Höhenflug so viele Zuschauer wie noch nie in den Borussia-Park. Im Durchschnitt kamen 51 845 Besucher zu den 17 Heimspielen. Der bisherige Rekord stand bei 49 183 in der Saison 2004/05.

Ob die Bundesliga in der kommenden Saison für den dritten Bestwert in Serie sorgen kann, erscheint allerdings unwahrscheinlich. Das Stadion des Aufsteigers SpVgg Greuther Fürth hat bisher nur 15 000 Plätze. Das dürfte den Schnitt drücken.

