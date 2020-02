Bonn gegen Ulm fällt wegen des Sturms aus

Das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ist immer ein besonderer Höhepunkt in der Fasnet. In diesem Jahr findet es in Baienfurt statt.

Rund 4000 Narren und und etwa 10.000 Besucher sind zu Gast in der Schussentalgemeinde.

Schwäbische.de zeigt ab 13.40 Uhr den Narrensprung des Landschaftstreffens am Sonntagnachmittag live.

