Bonhof in Sorge um Clubs: „Viele sind an ihren Grenzen“

Rainer Bonhof sieht wegen der Coronavirus-Pandemie noch große Probleme auf den deutschen Fußball und seinen Club Borussia Mönchengladbach zukommen.

„Ich mache mir grundsätzlich Sorgen“, sagte der Vize-Präsident der Borussia der Deutschen Presse-Agentur. „Viele sind jetzt an ihren Grenzen. Ich sehe viele Unsicherheiten.“

Dies beträfe nicht nur die Gladbacher, die infolge der Pandemie sportlich in Schieflage geraten sind und auch finanziell künftig sparen müssen. „Auch sehr viele andere Vereine haben Probleme. Denken Sie zudem an die Amateurvereine“, sagte der Fußball-Weltmeister von 1974, der am kommenden Dienstag (29. März) seinen 70. Geburtstag feiert.

