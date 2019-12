Bonga und die Wizards können Negativserie nicht stoppen

Darauf haben die Fans lange gewartet: Das Gaststubenkonzert von Musiker-Legende Peter Maffay in Obermarchtal rockte den Gasthof Kreuz. Lange bevor Peter Maffay und seine Band auf die Bühne traten, haben sich draußen bereits hunderte begeisterte Fans versammelt. Michaela von der Security hat bei ihrem Hauptjob sogar extra ihre Schicht getauscht, um heute hier Dienst haben zu dürfen. Allerdings können nur 150 von ihnen ab 18 Uhr in die Gaststube, in der Peter Maffay und seine Band an diesem Abend auftreten.