Bonga mit Debüt für NBA-Club Los Angeles Lakers

Von Deutsche Presse-Agentur

Autofahrer hupen um die Wette, Fußballfans schwenken rot-weiß-blaue Fahnen und jubeln ausgelassen — im Südwesten haben Tausende kroatische Fans am Sonntagabend den Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Russland mit spontanen Jubelfeiern zelebriert. Wie die Polizeipräsidien im Land am Sonntag mitteilten, blieb es dabei meistens ruhig. Nur in Stuttgart und Karlsruhe waren die Beamten im Einsatz, um allzu ausuferndes Feiern in Grenzen zu halten. Weil Fans in der Stuttgarter Innenstadt Feuerwerksköper zündeten, wurden mehrere Anhänger vorübergehend ...