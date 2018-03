Boll wieder von Platz eins der Weltrangliste verdrängt

Tischtennis-Star Timo Boll wird seine Führung in der Weltrangliste nach nur einem Monat wieder verlieren.

Der aktuelle Weltranglisten-Zweite Fan Zhendong aus China wird nach seinem Erfolg bei den Katar Open bei der nächsten Veröffentlichung des Rankings im April an dem 37 Jahre alten Deutschen vorbeiziehen. Das gab der Weltverband ITTF bekannt.

Boll war erst im März zum dritten Mal in seiner Karriere und als ältester Spieler der Tischtennis-Geschichte zur neuen Nummer eins aufgestiegen. Im Januar und Februar stand erstmals auch sein Freund und Nationalmannschafts-Kollege Dimitrij Ovtcharov an der Spitze der Weltrangliste. Jetzt erobern sich die über Jahre dominierenden Chinesen diese Position wieder zurück.

Fan Zhendong ist erst 21 Jahre alt und verlor bei der WM 2017 in Düsseldorf das Endspiel gegen die langjährige Nummer eins Ma Long. In diesem Jahr gewann er bislang alle Turniere der World Tour: die Ungarn Open im Januar und die Kater Open am vergangenen Wochenende. Dort besiegte Fan Zhendong im Finale den Brasilianer Hugo Calderano, der zuvor in der 2. Runde überraschend gegen Boll gewonnen hatte. Bei den German Open in Bremen werden in der kommenden Woche alle Stars aufeinandertreffen: Boll, Ovtcharov, Fan Zhendong und Ma Long.

