Boll und Ovtcharov bei Czech Open im Halbfinale

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat das deutsche Viertelfinal-Duell bei den Czech Open gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska gewonnen. Der Weltranglisten-Elfte siegte am Samstag in Olmütz deutlich mit 4:0 gegen den 27 Jahre alten Franziska. Ovtcharov trifft knapp eine Woche vor Beginn der Team-Europameisterschaft im französischen Nantes am Sonntag im Halbfinale entweder auf Alexander Schibajew aus Russland oder den Brasilianer Hugo Calderano.

Zuvor hatte bereits Timo Boll das Semifinale erreicht. Der Düsseldorfer setzte sich gegen den Südkoreaner Lee Sangsu mit 4:3-Sätzen durch. In der Runde der letzten Vier kommt es am Sonntag zum Duell des Rekord-Europameisters mit Lin Yun-Ju aus Taiwan.

