Boll und Franziska spielen deutsches Halbfinale

Rekord-Europameister Timo Boll und Mitfavorit Patrick Franziska haben bei der Tischtennis-EM in Alicante das Halbfinale erreicht und spielen am Sonntagmittag im direkten Duell um den Einzug in das Endspiel.

Der Weltranglisten-Vierte Boll von Borussia Düsseldorf gewann sein Viertelfinale gegen Daniel Habesohn aus Österreich glatt in 4:0 Sätzen. Der Weltranglisten-16. Franziska vom 1. FC Saarbrücken siegte parallel dazu in einem ersten deutschen Duell mit Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) 4:1. Das Halbfinale beginnt am Sonntag um 12.30 Uhr.

