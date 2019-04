Boll und Franziska gewinnen Doppel-Match bei Tischtennis-WM

Timo Boll und Patrick Franziska sind erfolgreich in die Tischtennis-WM in Budapest gestartet. Die beiden deutschen Medaillenkandidaten gewannen in der ersten Hauptrunde des Herren-Doppels in 4:2 Sätzen gegen Quadri Aruna und Olajide Omotayo aus Nigeria.

Nächste Gegner in der Runde der besten 32 sind am Dienstag die beiden Ägypter Mohamed El-Beiali und Ahmed Saleh. Ebenfalls am Dienstag beginnt für den Weltranglisten-5. Boll (Borussia Düsseldorf) und den Weltranglisten-18. Franziska (Saarbrücken) auch ihr Wettbewerb im Herren-Einzel.

Bastian Steger und Qiu Dang sind im Doppel dagegen schon in der ersten Hauptrunde ausgeschieden. Die beiden Qualifikanten verloren gegen Franziskas langjährigen Doppelpartner Jonathan Groth aus Dänemark sowie Liam Pitchford aus England in 2:4 Sätzen.

