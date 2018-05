Boll führt Düsseldorf zum fünften Champions-League-Sieg

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat zum fünften Mal die Champions League gewonnen. Das Team um den Weltranglisten-Dritten Timo Boll siegte im entscheidenden zweiten Endspiel beim russischen Titelverteidiger Fakel Orenburg mit 3:1.

Das erste Duell hatten die Rheinländer am vergangenen Sonntag mit 3:2 für sich entschieden. „Wir haben sieben Jahre auf diesen Titel gewartet“, sagte Boll. „Und natürlich hat es mich immer gefuchst, wenn wir im Finale verloren haben. Aber in diesem Jahr hat einfach alles gepasst. Orenburg hat etwas geschwächelt und wir haben den Moment genutzt.“

Boll selbst war der entscheidende Mann dieses Finals. Im deutschen Duell mit Orenburgs Starspieler Dimitrij Ovtcharov drohte er bereits mit 0:2 Sätzen in Rückstand zu geraten, drehte die Partie aber nach Abwehr eines Satzballs noch und gewann mit 3:1.

Wie schon im Hinspiel gewann der 37-Jährige auch sein zweites Einzel gegen Jun Mizutani. Da der Olympia-Dritte aus Japan bereits zum Auftakt in vier Sätzen gegen Düsseldorfs Österreicher Stefan Fegerl verloren hatte, benötigte Boll in diesem Match nur noch zwei Sätze, um den Champions-League-Triumph perfekt zu machen. Seine Kollegen sprangen deshalb schon jubelnd in die Box, als Boll mit 2:0 in Führung gegangen war. Am Ende gewann er auch noch den dritten Satz.

„Wenn man die beiden Endspiele betrachtet, war Timo unser Superstar. Wenn man sich die ganze Saison anschaut, war die Mannschaft der Star“, sagte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß.

Sein Verein gewann die 1998 eingeführte Champions League bereits 2000, 2009, 2010 und 2011. Zusammen mit dem Vorgänger-Wettbewerb Europapokal der Landesmeister hat die Borussia den wichtigsten kontinentalen Vereinstitel sogar schon elf Mal gewonnen. 2017 und 2015 verloren Boll und Co. jedoch im Endspiel gegen Orenburg.

Die Champions League

Alle Champions-League-Sieger der Historie

Homepage von Borussia Düsseldorf