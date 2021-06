Bogenschützen Unruh und Wieser im kleinen Finale

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Autobahn 8 bei Merklingen, bei dem ein Lastwagen in ein Stauende gefahren war und fünf Autos aufeinander schob. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart staute sich wegen einem Pannen-Lkw bei Hohenstadt schon länger, durch den Pfingstreiseverkehr war das Stauende gegen 15 Uhr an der Ausfahrt Merklingen. Diesem Stauende näherte sich ein 32-jähriger Lkw-Fahrer und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.