Blutiges Trikot und ein geplatzter Reifen - Was die Towerstars und die Fans in Frankfurt erlebt haben

Löwen Frankfurt – Ravensburg Towerstars 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Tore: 1:0 (3:59 ÜZ) Brett Breitkreuz (Schüle, Skokan), 2:0 (32:37) Mathieu Tousignant (Spang), 2:1 (33:31) Mathieu Pompei, 3:1 (33:40) David Skokan (Schüle, Yorke), 3:2 (38:20 ÜZ) Mathieu Pompei (Pozivil, Czarnik), 3:3 (39:00) Vincenz Mayer (Pozivil, Pfaffengut), 3:4 (46:14) Jakub Svoboda (Zucker, Supis), 3:5 (58:00 empty net) Robin Just (Mayer)

Strafen: Frankfurt 20 Minuten, Ravensburg 18 Minuten

Zuschauer: 5683

Serienstand: 0:1

Die weiteren Termine: 20. April, 19.30 Uhr (in Ravensburg); 22. April, 18.30 Uhr (in Frankfurt); 24. April, 19.30 Uhr (in Ravensburg). Bei Bedarf: 26. April, 19.30 Uhr (in Frankfurt); 28. April, 17 Uhr (in Ravensburg); 30. April, 19.30 Uhr (in Frankfurt).