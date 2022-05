Bloß kein Blick zurück: Emanuel Buchmann will endlich wieder Erfolge feiern

Zahlen und Fakten zur Italien-Rundfahrt

55000 Höhenmeter sind auf die 21 Etappen der Rundfahrt mit insgesamt 3410 Kilometern verteilt.

2239 Meter hoch liegt der Pordoi-Pass – der höchste Punkt des Giro.

26,3 Zeitfahrkilometer verteilt auf die erste und letzte Etappe sind zu absolvieren – so wenige wie seit 1962 nicht mehr.

176 Fahrer gehen in Budapest an den Start gehen – darunter 11 deutsche. Neben Buchmann gilt auch Teamkollege Lennard Kämna als Kandidat für einen Etappenerfolg. Die weiteren deutschen Fahrer sollen vor allem Helferrollen übernehmen.

10 Millionen Radfans erwartet der Veranstalter RCS Sport nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen an der Strecke.

2000 Kilometer lang ist der Transfer am ersten Ruhetag aus Ungarn nach Sizilien. Während die Fahrer den Flieger nehmen, muss ein Großteil der Betreuer per Auto reisen – das sorgt für logistische Probleme. „Man sucht immer das Geschäft“, klag te Giuseppe Martinelli vom Rennstall Astana. „Aber die Teams bringt das ziemlich in Schwierigkeiten.“