Blatter: Keine Extra-Schiedsrichter bei WM

Kapstadt (dpa) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika wird es trotz der jüngsten Fehlentscheidungen keine zusätzlichen Schiedsrichter geben.

Für die Zukunft schließt der Weltverband FIFA allerdings Möglichkeiten technischer Hilfe und den Einsatz zusätzlicher Referees nicht mehr aus. Zur Prüfung soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Das verkündete FIFA-Präsident Joseph Blatter nach einer von ihm einberufenen Sondersitzung des Exekutivkomitees in Kapstadt. Das Experiment mit zwei zusätzlichen Schiedsrichter-Assistenten hinter den Toren in der Europa League soll bis zum Finale am 12. Mai 2010 in Hamburg fortgeführt werden.

„Wir hatten eine ausführliche Diskussion, welchen Weg wir für die Zukunft einschlagen sollen. Das Spiel ist intensiver geworden“, sagte Blatter. Letztlich wurde aber kein Schnellschuss vorgenommen, sondern eine Task Force bestehend aus mehreren FIFA-Kommissionen gegründet. Nicht ausschließen wollte Blatter auch den erneuten Versuch, sich für technischen Neuerungen zu öffnen. Die Einführung eines Chip-Balles hatte die FIFA nach einer langen Experimentier-Phase abgelehnt. Jetzt will sich der Weltverband weitere Technologien vorstellen lassen.

„2010 wird es beim Status quo bleiben. Danach werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagte Blatter, der offenbar persönlich auch nichts gegen eine schnelle, andere und eventuell sogar revolutionäre Lösung schon für das WM-Turnier in Südafrika gehabt hätte. Die Exekutivkomitee-Mitglieder beschlossen aber einen anderen Weg.

Das Gremium rief noch eine weitere Arbeitsgruppe ins Leben. Eine Task Force soll klären, ob es künftig noch Playoff-Spiele in der WM-Qualifikation geben soll. In diesen Partien hatte sich sowohl in Afrika zwischen Ägypten und Algerien als auch in Europa wegen des Handspiels des Franzosen Thierry Henry gegen Irland heftige Diskussionen entzündet. In beiden Fällen ermittelt nun die FIFA-Disziplinarkommission.