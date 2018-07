Blatter gedenkt der Opfer des Flugzeugabsturzes

Bratislava (dpa) - FIFA-Chef Joseph S. Blatter hat dem russischen Eishockey-Verband in einem Brief sein Mitgefühl ausgedrückt.

„Die Tatsache, dass wir ein komplettes Team so verlieren können, ist einfach entsetzlich, und niemand kann so etwas begreifen. Es gibt keine Worte, um nach einem solch schrecklichen Ereignis genügend Trost zu spenden“, schrieb der Präsident des Fußball-Weltverbandes an den russischen Eishockey-Verband. Das teilte die FIFA am Donnerstag auf ihrer Internetseite mit.

Bei einem Besuch in Bratislava gedachte der Schweizer gemeinsam mit dem Präsidenten des slowakischen Fußballverbandes Jan Kovacik in einer Schweigeminute der Opfer des Flugzeugabsturzes in Russland, bei dem am Mittwoch fast die gesamte Eishockey-Mannschaft des russischen Erstligisten Lokomotive Jaroslawl ums Leben kam.

Mitteilung auf FIFA-Internetseite