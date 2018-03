Björndalen in Kontiolahti wieder im Biathlon-Weltcup

Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen aus Norwegen kehrt nach seiner verpassten Olympia-Teilnahme in dieser Woche in Kontiolahti in den Biathlon-Weltcup zurück. Das teilte der norwegische Verband mit.

Demnach ersetzt der achtmalige Olympiasieger am Donnerstag im Sprint den kurzfristig erkrankten Emil Hegle Svendsen. Ob Björndalen auch bei weiteren Rennen am Wochenende in Finnland eingesetzt wird, hänge vor allem von einer möglichen Genesung Svendsens ab, sagte Sportdirektor Per Arne Botnan.

Der 44 Jahre alte Björndalen hatte im Saisonverlauf Norwegens interne Olympia-Norm für Pyeongchang verfehlt und verpasste so seine siebten Winterspiele in Serie. Auch für die Olympia-Generalprobe in Antholz war der 20-malige Weltmeister im Januar schon nicht mehr nominiert worden. Noch ist unklar, ob Björndalen nach der Saison am Monatsende seine Karriere beenden wird.

