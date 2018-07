Bitteres Comeback: Heidfelds Aus nach Schumi-Crash

Singapur (dpa) - Ausgerechnet Michael Schumacher hat Nick Heidfeld das Formel-1-Comeback gründlich verdorben. „In meinen Augen hat Michael etwas zu spät gebremst und mich aus dem Rennen gekickt“, sagte der Mönchengladbacher nach seinem Aus beim Großen Preis von Singapur.

In der 37. Runde des Nachtrennens am Marina Bay kollidierte Heidfeld mit dem Mercedes des Rekordweltmeisters. Schumacher musste seinen beschädigten Frontflügel an der Box auswechseln und kam am Ende als 13. ins Ziel. Für Heidfeld war die Nachtarbeit beendet. Schumacher sah den Crash als „normalen Rennunfall“ an.

Der erste Grand Prix von Heidfeld seit dem 1. November hatte ohnehin schlecht begonnen. Schon in der ersten Runde hatte Heidfeld den Force India von Vitantonio Liuzzi berührt. Er musste sofort an die Box, einen Durchgang später fuhr er wieder heran. „Das Auto war später wegen der fehlenden Endplatte des Heckflügels nicht einfach zu fahren“, meinte der Rückkehrer.

Ohnehin hatte er nach der langen Pause einige Probleme, sich auf das Auto und die Reifen einzustellen. So war er auch nicht über Rang 15 hinausgekommen. „Wir haben ein wenig zu viel von ihm erwartet“, meinte Teamchef Peter Sauber.

Heidfeld war eine Woche vor dem Flutlichtspektakel von seinem ehemaligen Sauber-Team zurückgeholt worden als Ersatz für den geschassten Spanier Pedro de la Rosa. Er soll seinem Teamkollegen Kamui Kobayashi dabei helfen, dass der Rennstall in der Konstrukteurswertung nach vorne rückt.

Für den Deutschen ist die Rückkehr die große Chance, in den nun noch verbleibenden vier Rennen wieder auf sich aufmerksam zu machen. Denn ein Cockpit für 2011 ist noch nicht in Sicht.

Nachdem er im vergangenen Jahr nach dem Ausstieg von BMW seinen Platz bei Sauber verloren hatte, war er zunächst bei Mercedes GP hinter Schumacher und Nico Rosberg Ersatzfahrer. Von August an absolvierte Heidfeld für den künftigen Formel-1-Reifenausrüster Pirelli Tests.