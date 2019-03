„Bittere Nachricht“: Saisonaus für Nürnbergs Valentini

Gleich zwei Wetterbesonderheiten haben Einsatzkräfte am Wochenende und am Montag in der Region auf Trab gehalten. Das Sturmtief Eberhard am Wochenende und kurzzeitiger, extremer Schneefall verbunden mit weiter stürmischem Wetter am Montagmorgen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz - also im Bodenseekreis und den Kreisen Sigmaringen und Ravensburg - hat es in der Nacht zwar 34 Einsätze gegeben, die mit dem Sturm in Verbindung standen – Menschen sind dabei aber nicht zu Schaden gekommen.