Bis 2023: Aubameyang verlängert bei Arsenal

Ein Brand in einem Stromverteilerkasten Friedrichshafener Hotel Hellers Twenty Four Two im Ortsteil Waggershausen zu einem Großeinsatz geführt. 93 Hotelgäste wurden am Dienstagmorgen evakuiert und vorübergehend in die nahegelegene Halle der Ludwig-Dürr-Schulein untergebracht. Einige Gäste hatten kurzzeitig Rauch eingeatmet und wurden vom Sanitätsdienst erstversorgt. Es gab laut Stadt aber keine weiteren Verletzten.

Bei der Feuerwehr Friedrichshafen ging um 5.