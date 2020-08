„Bild“: Leverkusener Volland vor Wechsel zu Kovac-Club

Unhygienische Räume, Hunde mit Husten und Durchfall sowie kranke Welpen: So haben am Montagnachmittag Vertreter des Kreisveterinäramts und die Polizei Chihuahuas und Zwergspitze im Langenenslinger Ortsteil Emerfeld in einer Hundezucht aufgefunden. Die 67 Tiere, darunter fünf Hündinnen mit 17 Welpen, im Alter von ein bis drei Wochen, wurden sofort beschlagnahmt, weil eine Züchterin laut Landratsamt Biberach schwerwiegend gegen das Tierschutzgesetz sowie gegen die Zuchterlaubnis verstoßen hat.