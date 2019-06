„Bild“: Krösche wird Sportdirektor bei RB Leipzig

Markus Krösche wird einem Medienbericht zufolge Sportdirektor bei Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. Der 38-Jährige habe bei den Sachsen am Montag einen Vertrag bis 2022 unterschrieben, berichtet die „Bild“.

Für Krösche, der als Sport-Geschäftsführer den Kader für den Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn zusammenstellte, muss RB laut Bericht eine Ablöse zahlen. Bei den Leipzigern tritt Krösche die Nachfolge des zum FC Schalke 04 gewechselten Sportlichen Leiters Jochen Schneider an.

Welche Rolle Ralf Rangnick in der neuen Saison genau übernimmt, soll am Dienstag in einem Treffen mit RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff weiter besprochen werden. Rangnick hatte in der abgelaufenen Saison die Leipziger als Trainer und Sportdirektor unter anderem ins Pokalfinale geführt, will sich aber nun wieder auf Aufgaben im RB-Management konzentrieren. Als neuer Chefcoach kommt Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim nach Leipzig.

Bild-Bericht