Bierhoff: Flick würde „hervorragenden Bundestrainer abgeben“

Die Impftermin-Ampel von Schwäbische.de zeigt mit einem Ampelsystem Impfzentren der Region an, in denen es gerade freie Termine gibt.

Direkt zur neuesten Version der Impf-Ampel? Scrollen Sie ganz nach unten!

So funktioniert's Die Impftermin-Ampel zeigt Ihnen für eine Liste von Impfzentren an, ob es im jeweiligen Zentrum gerade freie Termine gibt. Rot bedeutet: Hier gibt es leider keine freien Termine. Hier erspart Ihnen die Ampel die mühsamen Klicks durch den Buchungsprozess, um am Ende zu erfahren, dass es nichts zu ...