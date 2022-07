Bier nur für Superreiche? Die Alkoholregeln für WM in Katar werfen Fragen auf

Bequeme Sessel und Sofas mit einem tollen Blick auf das Spielfeld, Spezialitäten aus der Küche, eine Bar mit Bier, Wein, Champagner und Spirituosen: Die „Pearl Lounge“ im Lusail-Stadion von Katar verspricht für rund 5000 Dollar pro Person ein Luxus-Erlebnis bei den Spielen der Fußballweltmeisterschaft. Noch exklusiver sind Privatlogen für mehr als 20 000 Dollar. Fans auf billigeren Plätzen in den WM-Arenen müssen dagegen nicht nur auf Bedienung und Polstersessel verzichten, sondern sogar aufs Bier: Der Gastgeber Katar und der Weltverband FIFA haben sich auf ein grundsätzliches Alkoholverbot in den Stadien geeinigt. Nur für Superreiche wird offenbar eine Ausnahme gemacht.

Katar, ein kleines Land mit knapp drei Millionen Einwohnern, erwartet etwa 1,5 Millionen Besucher während der WM im November und Dezember. Mehr als eine Million Eintrittskarten für die insgesamt 64 Spiele sind bereits verkauft. Weil die WM die erste in einem islamischen Land ist, stellt sich bei Fans seit Jahren die Frage des Bierausschanks. Alkohol gehöre nicht zur Kultur Katars, werde aber in „vorgesehenen Bereichen“ erhältlich sein, erklärte das Organisationskomitee.

Nun zeichnet sich nach Berichten internationaler Nachrichtenagenturen ab, dass Zuschauer in Katar vor und nach den Spielen in der Umgebung der Stadien Alkohol trinken dürfen. Zu den Bierzonen, die zwischen Katar und der FIFA im Gespräch sind, gehören demnach auch eine Fanmeile in der Hauptstadt Doha sowie das Gelände eines Golf-Clubs und das Grundstück eines Luxushotels an einem Strand außerhalb der Stadt. In den Stadien selbst ist dagegen nur alkoholfreies Bier erlaubt – es sei denn, man sitzt in einer Loge. Die teuren Logenplätze werden seit Monaten verkauft und können im Internet gebucht werden. Alkohol gehört weiter zum Angebot.

Grundsätzlich dürfen ausländische Besucher in Katar nur in einigen Hotels und Bars Alkohol trinken. Auch die Einfuhr von Alkohol aus Duty-free-Läden an den Flughäfen ist verboten. Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung können sich im einzigen Alkoholgeschäft des Landes eindecken, Gäste aber nicht.

Für viele westliche Fans gehört Bier zum Fußball. Bei der WM in Brasilien im Jahr 2014 wurde auf Druck der FIFA ein Bierverbot in Fußballstadien für die Dauer des Turniers ausgesetzt. Die US-Brauerei Anheuser-Busch mit ihrem Budweiser-Bier ist einer der größten Sponsoren der Weltmeisterschaften. Ohne Bier in einem WM-Stadion könne man nicht von einer Weltmeisterschaft sprechen, schrieb der US-Sportkommentator Max Bretos auf Twitter.

Dabei sind Bierverbote in Stadien international nicht ungewöhnlich. Dass Fans in Deutschland im Stadion Bier kaufen können, ist eher die Ausnahme. In Großbritannien darf seit Jahrzehnten kein Bier mehr auf den Rängen getrunken werden. Dort können Fans ihr Bier außerhalb der Stadien kaufen – so wie es jetzt für Normalsterbliche in Katar vorgesehen ist. In Frankreich, Italien und Spanien gelten ähnliche Regeln.

In Katar facht das Alkoholverbot jedoch die Diskussion über eine WM an, die ohnehin bereits umstritten ist. Das reiche Emirat am Golf soll im Jahr 2010 mehrere FIFA-Delegierte bestochen haben, um den Zuschlag für die Weltmeisterschaft zu erhalten. Katar weist alle Vorwürfe zurück, doch Experten des US-Justizministeriums bekräftigten die Anschuldigung im vergangenen Jahr. Menschenrechtler prangern die Ausbeutung von Arbeitern beim Bau der WM-Stadien in Katar an. Umweltschützer bezweifeln, dass Katar sein Versprechen der ersten CO2-neutralen WM einhalten wird.

Manche Kritiker des Emirats befürchten zudem, dass einige Fans wegen strenger islamischer Verhaltensregeln während der WM festgenommen werden könnten. In Katar sind Homosexualität und außerehelicher Sex verboten. Die britische Polizei warnte die Fans laut Medienberichten, alle Besucher außer verheirateten Paaren sollten während des Besuches in Katar auf Sex verzichten.

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate äußerte sich besorgt über die Benachteiligung von Frauen und Mitgliedern der LGBTQ+-Szene in Katar. Die Vorschriften in dem Emirat seien eine potenzielle Bedrohung für englische Fans, sagte er. DFB-Direktor Oliver Bierhoff kritisierte, dass die WM an ein Land vergeben worden sei, in dem Homosexualität unter Strafe steht. Die deutsche Nationalmannschaft informierte sich unter anderem bei Treffen mit Menschenrechtlern über die Lage in Katar.

Die Führung in Doha lässt Kritik nicht gelten. Katar heiße alle willkommen, sagte Emir Tamim bin Hamad al-Thani im Mai bei einem Besuch in Berlin. Er fügte aber hinzu, sein Land erwarte, dass die Besucher „unsere Kultur respektieren“.