Bielefeld marschiert vorneweg - HSV trifft in Nachspielzeit

Alice Weidel ist neue Landesvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg. Die 41-Jährige wurde am Samstag in Böblingen gewählt. Sie setze sich mit 54 Prozent der Stimmen unter anderem gegen den Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel durch, der 41 Prozent erzielte.

Dieser hatte die Landespartei bislang zusammen mit dem Pforzheimer Bernd Gögel geführt, dieser trat nicht erneut zur Wahl an. Dem Böblinger Sonderparteitag waren monatelange, lähmende Streitigkeiten vorausgegangen.